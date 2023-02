Messi, ecco chi ha scattato la famosa foto a letto con la Coppa del Mondo

Lionel Messi è tornato a parlare del trionfo ai Mondiali in Qatar in un'intervista ad Olè. Il fuoriclasse argentino ha condiviso le sue emozioni sulla vittoria in finale contro la Francia , dalla sfida in campo ai festeggiamenti. Il capitano dell'Albiceleste ha anche svelato numerosi aneddoti sulla notte del 18 dicembre 2022, che ha visto l'Argentina sollevare al cielo la Coppa del Mondo . Tra questi, Messi ha svelato l'autore della sua celebre foto a letto con la Coppa.

Messi: "Ecco chi mi ha scattato quella foto"

Messi racconta: "Siamo arrivati all'albergo all'alba, abbiamo dormito pochissimo. Penso di aver dormito un'ora o due al massimo. Erano le sei del mattino e avevo già acceso la TV nella mia stanza. Poi bussano Rodrigo (De Paul) e Ota (Otamendi), che erano nella stanza accanto. Avevano sentito che mi ero alzato. Non so perché ma la Coppa quella notte era rimasta nella mia stanza, l'avevano lasciata per me. Quando è entrato De Paul l'ha vista e mi ha detto subito: 'Vieni, ti faccio una foto'. De Paul è molto bravo a fare queste foto ed è una cosa molto importante in un gruppo. Perché rende i momenti difficili un po' più rilassati ed è bene che queste cose accadano. Anche se sembra che stia sempre a ridere, è il primo a dare il massimo ogni volta che c'è da lavorare".