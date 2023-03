Romero attacca Mbappé: "Che bello vederlo piangere"

De Paul: "Questa la miglior Argentina di sempre". La dura risposta di Kempes

Romero attacca Mbappé

"Ricordo che era in occasione del gol del 3-2 di Messi - racconta il difensore -. Durante il Mondiale tutti ci hanno visto come i cattivi del film, ma Mbappé stava dicendo cose brutte a Enzo Fernandez, lo stava provocando. Sono intervenuto e ho portato Enzo via. In quello stesso momento è arrivata la rete di Leo. Stava ancora litigando con Enzo e quando ho visto il gol sono andato verso di lui ad urlargli in faccia come sfogo per quello che aveva fatto".

