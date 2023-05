L’accusa infamante all’Argentina: “L’hanno aiutata a vincere il Mondiale”

"L'Argentina è stata aiutata a vincere il Mondiale", sono queste le pesanti accuse lanciate alla Selección di Scaloni da parte di Diego Lugano, ex difensore dell'Uruguay (che d'ora in avanti sarà guidata da un nuovo ct, l'argentino Marcelo Bielsa). In particolare, in un'intervista a 'Futbol por Carve', Lugano si è soffermato su alcuni momenti 'chiave' del Mondiale in Qatar.