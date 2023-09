Il pazzesco gesto dell'Argentina in Coppa Davis dopo la vittoria: che omaggio a Messi!

BUENOS AIRES (Argentina) - Máximo González e Andrés Molteni hanno conquistato il terzo punto decisivo per l'Argentina che ha sconfitto la Lituania 3-0 e si è qualificata per le Finali della Coppa Davis. Dopo la vittoria contro Tadas Babelis e Edas Butvilas, la coppia sudamericana ha festeggiato proprio come Lionel Messi.