Mondiali, la foto del Brasile alla Continassa ha un retroscena incredibile

TORINO - È l'attaccante del Tottenham Richarlison il protagonista indiscusso dello shooting del Brasile alla ' Continassa ' di Torino . Un video diventato presto virale sui social ritrae infatti il centravanti degli Spurs piuttosto infastidito contro Fred : il centrocampista del Manchester United prende posto davanti al portiere Alisson , suscitando la reazione scomposta di Richarlison , il quale sostiene che il posto occupato da Fred era in realtà già riservato alla stella della nazionale verdeoro, Neymar Junior . Un piccolo alterco percepito come un vero e proprio scherzo dai giocatori brasiliani che non hanno dato peso agli attimi di tensione che hanno visto protagonisti i due loro compagni.

Richarlison e Fred: scintille alla Continassa

Il malinteso tra Richarlison e Fred nasce negli attimi in cui il centrocampista del Newcastle Bruno Guimaraes si avvicina all'attaccante del Tottenham per dargli il cinque. Quest'ultimo, visibilmente infastidito, snobba il giocatore dei Magpies per dirigersi, con fare minaccioso, verso Fred. L’asso del Manchester United, certo che Richarlison stia andando da lui per una stretta di mano, viene trascinato dal compagno verso il lato opposto della panchina con modi non proprio ortodossi. Un comportamento inspiegabile, come confermato dall'espressione confusa di Fred che chiede, invano, spiegazioni al compagno che sembra esclamare: "Esci Fred, esci da lì, vai laggiù. Lo sai che è il posto di Neymar". Il centrocampista dei Red Devils si dilegua a malincuore e prende posto tra Raphinha e Telles mentre Richarlison continua ad agitare le braccia tra lo stupore di Rodrygo del Real Madrid e l’attaccante dell’Arsenal Gabriel Jesus.