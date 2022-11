Neymar, la caviglia e le ansie del Brasile

La caviglia destra di Neymar, la caviglia sinistra di Danilo. È di questo e poco altro che si parla in questi giorni dalle parti della Seleçao. Non troppo incoraggianti i segnali che filtrano, la speranza è di vederli entrambi di nuovo a disposizione dagli ottavi in poi. Per certi versi rassicura di più Neymar perché secondo lo staff medico brasiliano ritiene un vantaggio il fatto che ci sia una situazione di recidiva, mentre la reazione di Danilo (che tiene in apprensione e non poco pure la Juve) è tutta da valutare. Di sicuro non ci saranno contro la Svizzera né contro il Camerun. Quindi chi al loro posto? Testa a testa tra un centrale in più come Eder Militao e l'intramontabile Dani Alves al posto di Danilo. Mentre per sostituire Neymar potrebbe essere lanciato Rodrygo, anche se l'ipotesi più accreditata è quella che vedrebbe il ct Tite avanzare Paquetà sulla trequarti con Fred o Bruno Guimaraes al fianco di Casemiro.