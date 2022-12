Tite scatenato dopo il 3-0 di Brasile-Corea del Sud: balletto con Richarlison

DOHA (QATAR) - È un Brasile spettacolare quello che sta passeggiando contro la Corea del Sud nell'ottavo di finale di Qatar 2022 in scena al ' 974 stadium ' di Doha . Una vera e propria lezione di 'futebol bailado' inscenato dalla nazionale verdeoro, soprattutto in occasione del gol del 3-0 sudamericano: Richarlison avvia l'azione, servendo di testa Marquinhos . L'azione prosegue poi con Thiago Silva che confeziona un assist d'oro per l'attaccante del Tottenham che, di prima intenzione, batte Seung-Gyu Kim . Un'azione da sogno, celebrata con un'esultanza particolare dai giocatori brasiliani.

L'esultanza 'bailada' del Brasile coinvolge anche Tite

Dopo la rete del 3-0 l'autore del gol Richarlison raggiunge la panchina brasiliana e inscena, con alcuni titolari e i panchinari, un particolare balletto meglio conosciuto in terra sudamericana come 'O pombo', ovvero la 'Danza del piccione'. Dopo essersi disposti in cerchio a bordocampo, i giocatori della nazionale verdeoro coinvolgono soprattutto il loro allenatore, Tite, che mette in mostra le qualità da ballerino per un Brasile che vola in campo.