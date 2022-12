Neymar, la sorella interviene e il Brasile piange per le sue parole

DOHA (QATAR) - Nella tristezza e nel dolore per l'amara eliminazione dai Mondiali in Qatar , sono tanti in Brasile a stringersi attorno a Neymar che con il suo gol nei tempi supplementari aveva illuso la Seleçao , poi ripresa e battuta ai rigori dalla Croazia nei quarti di finale . Una rete che ha consentito all'attaccante del Psg di eguagliare come miglior marcatore 'all time' dei verdeoro un certo Pelé , leggenda del Brasile che gli ha inviato un messaggio via social dall'ospedale di San Paolo in cui è ricoverato.

Il messaggio social

E nel momento dello sconforto, sempre via social, a Neymar ha dedicato parole toccanti la sorella Raffaella Santos che ha seguito la sfida sugli spalti dell'Education City Stadium di Al Rayyan: "Vorrei prenderti in braccio e poter far passare tutti i tuoi dolori, proprio come tu facevi con me. Vorrei poter togliere tutti gli ostacoli dalla tua strada, ma so che così non ci sarebbe gusto e tu non avresti modo di diventare chi devi essere". E ancora: "Non hai idea quanto io sia orgogliosa di te, delle tue conquiste, delle tue sconfitte, di tutto! Sei un gigante amore mio.. non dimenticarlo mai, sarò qui per te per sempre e per sempre Bacio nel tuo cuore dalla tua sorellina che ti ama tanto! Andiamo alla prossima? Sempre insieme!". Frasi che hanno commosso i tifosi verdeoro, la cui speranza è che Neymar non decida di dire addio alla Seleçao: il Brasile lo vuole ancora con la numero 10 sulle spalle.