Brasile, Richarlison sorprende tutti: il nuovo tatuaggio è virale sui social

L'eliminazione ai quarti di finale del Mondiale contro la Croazia brucia ancora ma Richarlison , uno dei protagonisti della spedizione verdeoro in Qatar , ha deciso di ricordare la sua prima esperienza in Coppa del Mondo con un tatuaggio particolare. L'attaccante del Tottenham ha pubblicato sui propri profili social la foto di un ' tattoo ' nuovo di zecca: sulla schiena del 25enne centravanti sono infatti presenti i volti di tre campioni del Brasile . Al centro si riconosce proprio il viso del giocatore degli Spurs con indosso la maglia numero 9 mentre ai lati ecco due fuoriclasse che rappresentano il passato e il presente della Seleção : sulla sinistra Ronaldo , il Fenomeno , dall'altra Neymar .

Richarlison e il nuovo tatuaggio: c'è anche una frase su Pelé

Oltre ai tre volti, in alto, ad altezza spalle, si legge anche una frase. Un messaggio per Richarlison, ricevuto da Pelé, con su scritto: "Hai fatto sorridere il Brasile". Richarlison non è riuscito, da esordiente, nell'intento di riportare il Brasile sul tetto del mondo dopo 20 anni dal trionfo nel torneo di Giappone e Corea del Sud ma la sua prima esperienza, da assoluto protagonista, rimane tanto negli annali quanto sulla pelle dell'attaccante del Tottenham.