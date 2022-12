Brasile, per la panchina spunta il nome di Luis Enrique

Dopo Ancelotti e Zinedine Zidane, anche Luis Enrique entra in corsa per la panchina del Brasile. La nazionale sudamericana è in cerca di un nuovo commissario tecnico, dopo l'addio di Tite arrivato al termine del Mondiale in Qatar (che si è chiuso con l'eliminazione ai calci di rigore nei quarti di finale ad opera della Croazia). Secondo quanto riportato dal quotidiano O Globo, Luis Enrique sarebbe tra i candidati alla sostituzione di Tite.