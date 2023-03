Il Brasile su Ancelotti, il presidente della Federcalcio: "È un grande"

ROMA - Dopo l'addio di Tite al termine dell'ultimo Mondiale, e l'affidamento della Seleçao a Menezes ad interim, prosegue la caccia del Brasile al prossimo commissario tecnico. Che il nome di Carlo Ancelotti sia uno dei sogni dei verdeoro non è un mistero e a confermare la stima per il tecnico è stato Ednaldo Rodrigues, presidente della federcalcio brasiliana, alla Reuters, con parole di elogio per l'allenatore del Real Madrid: "Ancelotti è rispettato tra i giocatori. Non solo Ronaldo o Vinicius Jr., ma tutti quelli che sono stati allenati da lui. Lo ammiro molto per la sua onestà, per il suo modo di lavorare e la sua costanza. Non ha bisogno di presentazioni, è davvero un grande allenatore che vanta tanti successi e speriamo possa raggiungerne altri". Per eventuali mosse ufficiali ci sarà però da attendere: nei pensieri di Ancelotti c'è il finale di stagione, con una Champions League ancora tutta da scrivere. Al termine, se il tecnico dovesse liberarsi dal Real, il Brasile potrebbe farsi sotto seriamente.