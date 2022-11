Camerun: Eto'o si allena coi Leoni Indomabili per caricarli

Gradita improvvisata all'allenamento di rifinitura del Camerun prima dell'esordio al Mondiale in Qatar contro la Svizzera . Alla seduta ha infatti partecipato come parte attiva, Samuel Eto'o , attuale presidente della federcalcio di Yaoundé, che a 41 anni si è rimesso in maglietta e calzoncini mischiandosi coi giocatori a disposizione di Rigobert Song .

Per Eto'o, 8 presenze e 3 reti ai Mondiali

L'ex Barcellona, Inter e Sampdoria conta 8 presenze in 4 differenti edizioni dei Mondiali andando a segno in tre circostanze. Da dirigente è stato ll'artefice organizzativo dell'ultima Coppa d'Africa casalinga, in cui i Leoni Indomabili hanno ottenuto un terzo posto.