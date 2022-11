Caso Onana, il giocatore è ancora in Qatar. Cosa sta succedendo

DOHA - Il caso Onana ha occupato l'intera giornata in occasione della seconda partita del Camerun ai Mondiale in Qatar contro la Serbia. E non smettono di arrivare aggiornamenti riguardo alla possibile esclusione dalla rassegna iridata del portiere dei Leoni Indomabili. Nel pomeriggio è arrivato il comunicato della federcalcio del Camerun in cui si parla di "sospensione temporanea per ragioni disciplinari" del portiere di proprietà dell'Inter. Il motivo? Un acceso diverbio con il ct Rigobert Song. In mattinata la rottura sembrava insanabile, poi il possibile riavvicinamento come confermato dalle parole dello stesso ct. In questo momento Onana si trova ancora in Qatar ed attende un colloquio che possa chiarire una volta per tutte la situazione con la federcalcio camerunese. Insomma, bisogna capire nelle prossime ore se il Mondiale di Onana è già finito o potrà ancora continuare.