Petkovic, un gol al Brasile: in Italia ha giocato a Bologna e Verona

Negli ultimi minuti del secondo tempo supplementare ha gelato tutta la torcida brasiliana. Neymar aveva portato avanti la Selecao poco prima, poi è arrivato Bruno Petkovic , finora poco visibile in questi Mondiali della Croazia . Il gol dell'1-1 verrà ricordato però molto perché ha portato la partita ai rigori, dove poi gli europei avrebbero eliminato i sudamericani. Petkovic ha un passato in Italia.

Petkovic: la serie A in Italia

Petkovic ha 28 anni, in passato ha vestito diverse maglie in Italia: cominciando con il Catania, in Serie A, si è poi trasferito in B con il Varese: correva l'anno 2014. Un solo gol segnato, sul campo del Carpi, alla seconda giornata di campionato. Un'azione molto bella da ricordare, uno slalom in area a seminare due difensori, poi il tocco a evitare l'uscita del portiere. Quel Varese retrocesse a fine anno e Petkovic se ne andò.