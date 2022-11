Eriksen al Mondiale: "Come sto?" La risposta in italiano che emoziona

Sarà, senza dubbio, un Mondiale speciale quello di Christian Eriksen. Dopo la grande paura dell'Europeo e il ritorno al calcio giocato, il fantasista danese giocherà in Qatar e a pensare a quanto accaduto un anno fa (l'infarto, i giorni in ospedale, il timore di dover smettere a neppure 30 anni) sembra quasi un miracolo. E invece no, è vita. La stessa che Eriksen si è ripreso con le unghie e con i denti e per questo il suo sorriso, quando ci dice "meglio meglio, sono felice" in riferimento al suo stato d'animo è il modo migliore per prepararsi al Mondiale. Dove, la sua Danimarca, affronterà nei girone la Tunisia, la Francia e l'Australia.