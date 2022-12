Griezmann, il diavolo salvato

Lo chiamavano il Piccolo Diavolo. Perché era piccolo, almeno sembrava in mezzo ai titani fumanti della difesa, e perché compariva all’improvviso per strapparti l’anima. Ad Antoine Griezmann andava persino bene come soprannome: tutto fa grana nello showbiz - non diteci che il calcio non ne fa parte - e l’importante è possedere un segno di distinzione. Un soprannome evocativo, per esempio, è perfetto. Del suo, Griezmann ci ha messo 234 gol tra Real Sociedad, Atletico Madrid e Barcellona, altri 42 nella Nazionale francese, i titoli di capocannoniere e miglior giocatore dell’Europeo 2016, la legna e le tre reti portate alla vittoria nel Mondiale 2018. Poi il mondo è cambiato e la Francia anche. Il piccolo diavolo è diventato un angelo custode. Probabilmente gli mancherà contare i gol e sentirà nostalgia delle temperature elevate dell’area di rigore, ma il nuovo ruolo sembra adatto a uno che si è tatuato sulle braccia il volto di Gesù, crocifissi e altri simboli religiosi. Griezmann ha fama di essere un’anima pia e quando il ct Didier Deschamps gli ha proposto di formare una ristretta società di mutuo soccorso si è sentito gratificato. E anche salvo.

Lo statuto del sodalizio è ridotto all’osso: Deschamps mette in formazione Griezmann e Griezmann copre le spalle a Mbappé, al resto delle avanguardie francesi dalle armature scintillanti e allo stesso Deschamps, che esattamente come quando giocava vince trofei, oscura leggende e sembra lo faccia per caso, con quel sorriso distratto alla Cristoph Waltz. In Nazionale, Antoine non segna da più di un anno (il Var è stato cinico nei suoi confronti davanti alla Tunisia). In compenso fa tutto il resto: trequartista, più spesso mezzala, uomo di raccordo, rinforzo per la difesa. L’alternativa sarebbe stata scomparire. Perché il mondo e la Francia sono cambiati e là dove c’era un piccolo diavolo adesso ce ne sono tanti, troppo grossi: Mbappé, Giroud, Dembélé, Coman, adesso pure Marcus Thuram, in altre occasioni Benzema.