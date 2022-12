Francia, ora Mbappé si prende la Gioconda

La sua faccia al posto del ritratto della Gioconda: si sono divertiti gli artisti del web, con l’aiuto del photoshop. Via Monna Lisa e dentro Mbappé, chiedendo perdono a Leonardo e a chi fa la fila davanti al museo del Louvre. Da domenica sera si parla solo di Kylian, nei bistrot parigini fino al lungomare di Doha: è l’argomento virale sui social dopo i suoi due gol alla Polonia, l’hashtag di tendenza su Twitter. Ormai, nell’immaginario collettivo, viene considerato sullo stesso piano di Messi e Cristiano Ronaldo. Le Figaro, uno dei più antichi e prestigiosi giornali, gli ha dato nove in pagella: “le génie”, il genio, la realtà che supera la fantasia. Il sole è Kylian, il nuovo Le Roi, come veniva chiamato Platini. È il campione “florilège”, da antologia, che rappresenta un altro polo di potere del calcio mondiale. Lo slogan? “Liberté, égalité, Mbappé”. È riuscito a distrarre i francesi per qualche ora dalla crisi del governo Macron e dalle polemiche legate al costo del carburante e delle bollette della luce: esiste il rischio, come si legge in una circolare inviata ai prefetti, che a gennaio possano scattare una serie di blackout in alcuni dipartimenti. Kylian è il rifugio dai pensieri scuri. Amato e celebrato: sua la maglia più venduta negli store.