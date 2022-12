Tchouameni il cyborg, un po’ Pogba e un po’ Kanté

Compiti ingrati

Ci vuole il fisico, ci vuole la testa e ci vogliono anche dei grossi attributi per essere Tchouameni. Non solo per dimostrare di valere la cifra pagata, ma anche perché il ragazzone franco-camerunese s’è trovato a dover svolgere compiti sulla carta impensabili per un ragazzo appena arrivato su palcoscenici importanti. A Madrid ha dovuto sostituire un totem come Casemiro, partito per il Manchester United, nel trio di centrocampo con Modric e Kroos. L’ha fatto in modo esemplare e almeno fino ad oggi, dalle parti del Bernabeu, il brasiliano non è stato ancora rimpianto. Compito ancor più difficile quello in nazionale, dove alla Francia sono mancati in un colpo solo Kanté e Pogba, il duo che aveva fatto la differenza 4 anni fa in Russia. Tchouameni non è né l’uno né l’altro, ma allo stesso tempo ha un pizzico di Kanté e un po' di Pogba nel suo bagaglio tecnico. Ha la fame del centrocampista del Chelsea e la presenza fisica dello juventino, ma soprattutto ha ancora enormi margini di miglioramento. Tanto è bastato a Deschamps per fidarsi ciecamente di lui in quel centrocampo inventato per il Mondiale con Rabiot e Griezmann. Se poi, all’utilità tattica ci aggiunge anche i gol, come quello all’Inghilterra, allora il gioco è fatto. Ancelotti e Deschamps potranno prendersi il merito di aver progettato e migliorato un cyborg perfetto. Eto’o, presidente della federcalcio camerunese, aveva provato a convincerlo a scegliere la nazionale dei suoi genitori prima che fosse chiamato dalla Francia, ma Auré si sente francese, è nato in Normandia e ha fatto tutta la trafila tra le giovanili dei Bleus. Con l’Under21, che da quelle parti chiamano ‘Espoirs’, le speranze, ha giocato solo 4 partite. Abbastanza per convincere Deschamps a puntare su di lui, per necessità, ma allo stesso tempo per evidenti meriti sportivi. Senza pentirsene affatto.