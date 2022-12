Deschamps non ha paura del Marocco: "Tanti tifosi? Mica segnano loro"

Francia -Marocco è sempre più vicina. È la semifinale dei Mondiali 2022 , una partita da affrontare con la giusta concentrazione per i transalpini, che non sottovaluteranno l'avversario. Parola di Didier Deschamps , che ha parlato nella conferenza stampa della vigilia.

Il Marocco finora ha subito solo un gol, peraltro ininfluente contro il Canada : “Questa squadra ha una capacità difensiva molto buona. Questo non per ridurre la squadra marocchina a questo aspetto. Ha un'organizzazione molto efficace, molto razionale, dove i giocatori si sentono bene. Con calciatori di qualità sul piano offensivo, capaci di far male”.

Deschamps: “Questa Francia ha una dinamica positiva”

La Francia però è pronta: “I miei ragazzi non mi sorprendono. Alcuni giocatori non avevano esperienza internazionale. Non sai mai come possono reagire, soprattutto emotivamente. C'è una dinamica positiva che si è instaurata. Ogni giorno è un piacere stare con questo gruppo. Siamo solo in semifinale. È già un buon risultato. Non c'è nessun segreto. Serve una combinazione di tante cose: la qualità dei giocatori, ma non basta, la forza collettiva, lo stato d'animo, sono fondamentali. Non esiste una ricetta miracolosa. Quattro anni fa, ci siamo arrivati in un certo modo. La parola d'ordine è adattarsi. Mi adatto alle situazioni, ai giocatori. Voglio ottenere il meglio da ogni giocatore".

Deschamps: “Complimenti a Regragui e al suo staff”

Arrivano i complimenti dal ct francese al collega Regragui: “Complimenti a lui, al suo staff. Hanno realizzato qualcosa di favoloso. Sui dati, oggi, le nuove tecnologie portano ad avere più info sulla propria squadra, sugli avversari. Ci sono alcuni dati che non mi interessano. I dati sono principalmente lì per confermare ciò che ho visto con il mio staff".

Deschamps: “Clima ostile? Non mi piace questo termine”

Il Marocco avrà lo stadio dalla sua parte: “Clima ostile? Non mi piace il termine ostile. C'è un fervore popolare molto importante. Fa molto rumore. I miei giocatori sono avvertiti, fa parte del contesto. Sapere prima è sempre meglio. I miei giocatori sanno cosa aspettarsi. E comunque non sono i tifosi a fare gol”.

Deschamps: “Griezmann sa cambiare volto alla squadra”

Deschamps spende parole importanti per Antoine Griezmann: “E' stato molto bravo. È un giocatore che ha questa capacità di cambiare il volto della squadra. Ha un grande volume di gioco, porta il suo tocco tecnico. In un ruolo diverso che gli si addice molto bene. Prova tanto piacere nel fare un contrasto quanto nel fare un passaggio. Ha sempre pensato collettivamente. Ha una generosità sopra la media. È stato ai massimi livelli per dieci anni, ha avuto momenti più difficili, ma ha questa mentalità che hanno i grandi giocatori di esserci sempre quando serve”.

Deschamps: “Upamecano? Grande crescita mentale”

Upamecano, altro elemento che Deschamps cita in conferenza stampa: “C'era un blocco che lo ha rallentato un po' nella sua espressione rispetto a quello che gli ho visto fare al Bayern Monaco. Attraverso gli scambi che siamo riusciti ad avere, si sente più rilassato, più sicuro di sé. È bravo nel duello, ha una buona qualità di recupero. Lui sta ascoltando. È molto più aperto, sorridente. Ci sono giocatori più introversi e riservati che hanno bisogno di un po' più di tempo. Non mi pento di aver insistito”.