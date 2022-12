Hakimi è a pezzi dopo Francia-Marocco: la reazione di Mbappé è virale sui social

La gioia per la seconda finale di fila dei Mondiali conquistata e la tristezza nel vedere un compagno di squadra in lacrime. Sono le due emozioni che Kylian Mbappé ha vissuto al triplice fischio di Francia-Marocco, che ha visto la squadra di Deschamps trionfare per 2-0. Il fuoriclasse francese, protagonista in campo nonostante non abbia trovato il gol, prima di festeggiare ha voluto pensare ad Hakimi, compagno di squadra al Psg, con un gesto diventato subito virale sui social.