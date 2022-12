Deschamps sbotta in conferenza stampa: la domanda su Benzema tocca un nervo scoperto

AL KHOR (QATAR) - La Francia è nella storia: i ' Bleus ' hanno staccato il pass per la finale del Mondiale 2022 e proveranno a difendere il titolo conquistato nel 2018 in Russia . I ' Galletti ', che hanno regolato 2-0 il Marocco , sfideranno domenica 18 dicembre (alle 16, ora italiana) l' Argentina di Lionel Messi . I campioni del mondo in carica potrebbero addirittura contare su un nuovo protagonista, il grande assente tra le fila transalpine durante la rassegna qatariota: Karim Benzema . Out per un infortunio alla coscia, l'attaccante del Real Madrid nonché neo Pallone d'Oro, è tornato ad allenarsi nella giornata di mercoledì e potrebbe addirittura tentare un clamoroso recupero per essere a disposizione del ct Didier Deschamps nella grande sfida di domenica. Ci pensa però lo stesso tecnico a raffreddare ogni entusiasmo intorno all'attaccante 'merengue'.

Deschamps 'glissa' su Benzema: "Prossima domanda"

Al termine della sfida con il Marocco, Didier Deschamps commenta l'andamento del match in conferenza stampa. Dopo aver toccato tutti i temi tattici relativi al match, un giornalista gli chiede: "C'è qualche possibilità che tu possa utilizzare Benzema per qualche minuto in finale se ne avessi bisogno?". L'ex tecnico della Juventus sembra inizialmente infastidito dalla domanda: chiude gli occhi e gonfia le guance, come se stesse per sbuffare. "Non voglio davvero rispondere a questa domanda", dichiara convinto il ct francese che si lascia poi sfuggire un sorriso e chiede ai cronisti di fargli la "Prossima domanda". Lo stesso allenatore ha poi iniziato a sorridere e si è scusato con i giornalisti presenti in sala stampa per non aver dato loro una risposta su Benzema. Le condizioni fisiche della stella del Real Madrid erano già state al centro del dibattito tra il ct francese e i giornalisti durante la fase a gironi del Mondiale ma anche in quell'occasione Deschamps aveva sorvolato sul tema: "Non è qualcosa a cui sto pensando", aveva dichiarato il ct transalpino.