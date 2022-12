Mondiali, Francia-Argentina: Pogba accetta l'invito di Macron, Platini no

Paul Pogba sarà presente alla finale dei Mondiali in Qatar tra Francia e Argentina, ma ovviamente solo come spettatore. Il centrocampista della Juventus infatti, a causa di un infortunio che lo ha costretto a saltare tutta la prima parte della stagione, non ha potuto prendere parte alla competizione come nel 2018, vinta da protagonista assoluto. Prima dell'ultimo atto contro la Croazia, l'ex United ha anche tenuto il discorso per caricare i compagni nello spogliatoio. Quattro anni dopo, avrà comunque un ruolo importante.