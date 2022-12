Deschamps zittisce la panchina dell'Argentina: la frase urlata in italiano scatena la bufera!

LUSAIL (QATAR) - Bufera nella finale dei Mondiali in Qatar tra Argentina e Francia. È quella che si scatena all'81' quando Mbappé riporta i 'Bleus' in parità (da 0-2 a 2-2 grazie alla doppietta dell'attaccante del Psg) scatenando la reazione del suo ct Didier Deschamps, che si volta verso la panchina della 'Seleccion' per zittire platealmente gli avversari.