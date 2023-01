Deschamps cacciato dalla chat della Francia campione del Mondo: il motivo fa scandalo

PARIGI (Francia) - L'amicizia al tempo dei social e di WhatsApp rischia di cambiare velocemente le cose, anche a fronte di 25 anni di sodalizio. Secondo quanto riportato in prima battuta da L'Equipe, e successivamente da diversi tabloid europei, infatti, qualcosa si sarebbe rotto tra il capitano della Francia campione del mondo nel 1998, Didier Deschamps, e i suoi storici compagni di squadra, tutti presenti in una chat concepita come una "riunione di famiglia", in cui scambiarsi auguri e fissare appuntamenti per le classiche reunion. Ebbene, i troppi impegni del commissario tecnico dei Bleus, avrebbero finito per creare un cortocircuito a livello di rapporti, con conseguenze inimmaginabili.