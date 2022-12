Neville attacca l'arbitro: "È uno scherzo". La furia dopo l'eliminazione dell'Inghilterra

L'Inghilterra non si dà pace dopo la sconfitta incassata dalla Francia nei quarti di finale dei Mondiali in Qatar . Nonostante i due rigori concessi Wilton Sampaio alla nazionale dei 'Tre Leoni' (fatale l'errore commesso da capitan Kane sul secondo penalty), sono state diverse le decisoni dell'arbitro brasiliano contestate dagli inglesi.

Neville all'attacco

E se il ct Southgate ha preferito non commentarle dopo il match ("È inutile che ne parli. Congratulazioni alla Francia, noi non avremmo potuto fare di più") c'è chi come Gary Neville non ha usato giri di parole nel giudicare la prova di Sampaio: "L'arbitro? Un'incubo assoluto - ha detto l'ex giocatore del Manchester United e dell'Inghilterra, oggi opinionista televisivo -. In alcuni momenti ho pensato che fosse tutto uno scherzo".