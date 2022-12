Gli inglesi hanno adottato un gatto in Qatar: cosa ne sarà di lui ora

Kane distrutto dopo il rigore fallito ai Mondiali, il gesto di Pickford diventa virale

Il gatto di Walker e Stones, la decisione

I due giocatori del Manchester City e della Nazionale avevano deciso di riportare il gatto con loro in Inghilterra in caso di vittoria al Mondiale. Ma, nonostante l'eliminazione, hanno deciso di mantenere la loro promessa con una "custodia condivisa". Il gatto è infatti stato portato alla Qatar Animal Welfare Society, dove è stato vaccinato, microchippato e dove ora rimarrà per tre mesi in attesa di ricevere il via libera e per essere poi accompagnato su un aereo per il Regno Unito.