Il ct del Marocco: “Hakimi soffre per un infortunio, ma questo è un Mondiale...”

Achraf Hakimi non sta bene? Pazienza, siamo al Mondiale e deve stringere i denti. È, in estrema sintesi, il discorso che ha fatto in conferenza stampa il commissario tecnico del Marocco, Walid Regragui, a proposito dell'ex giocatore dell'Inter, ma anche di Mazraoui e Saiss. Incombe infatti l'ostacolo più alto del girone, vale a dire il Belgio, lassù in cima alla classifica del girone con 3 punti. Nessuno può marcare visita.

Regragui: “La Croazia ci ha lasciato qualche strascico” Se il risultato di parità con la Croazia si può considerare tutto sommato buono, il Marocco ha pagato pegno dal punto di vista fisico dopo la prima partita di questi Mondiali in Qatar. Sono tre gli elementi usciti malconci dall'esordio, ma che Regragui non considera neanche di non vedere in campo domani contro il Belgio di Martinez.