Tifosi del Marocco puliscono la piazza dopo la festa: è successo in due città italiane

I festeggiamenti per la vittoria del Marocco contro il Portogallo e la qualificazione alle semifinali dei Mondiali in Qatar, hanno portato migliaia di tifosi marocchini ad esultare nelle piazze italiane. Dopo la festa, è scattata anche l'ora della pulizia. A La Spezia, in Piazza Garibaldi e a Genova, in Piazza De Ferrari, alcuni tifosi di Hakimi e compagni, si sono radunati per raccogliere cartacce e pulire, con scope e sacchetti, tutta l'immondizia provocata durante i festeggiamenti.