Le ambizioni sfrenate del ct del Marocco: "Vogliamo vincere il Mondiale"

DOHA (Qatar) - Il Marocco ci crede, ci spera, sogna. La semifinale con la Francia è la prima per una nazionale africana impegnata nella Coppa del Mondo. "Voglio vincere il Mondiale - afferma il ct del Marocco Walid Regragui - chiamatemi pazzo, ma voglio vincerlo, e penso che possiamo farcela. Amo il mio Paese, ed è la cosa più importante. Non siamo stanchi, vogliamo fare la storia".

Le ambizioni di Regragui

"Giocheremo contro il campione uscente - aggiunge l’allenatore del Marocco - che ha grandi giocatori e il miglior allenatore del mondo. Crediamo nella possibilità di passare il turno e nella vittoria della Coppa del Mondo. A questo punto non possiamo accontentarci, lotteremo per andare avanti per i Paesi africani e per tutto il mondo arabo”.