“Il Marocco presenterà un ricorso alla Fifa per l’arbitraggio contro la Francia”

AL KHOR (QATAR) - Si ferma in semifinale l'esaltante cammino del Marocco ai Mondiali in Qatar. I 'Leoni dell'Atlante' sono stati eliminati dalla Coppa del Mondo 2022 alle porte della finale, sconfitti 2-0 dalla Francia campione in carica. Un match ben giocato da entrambe le compagini ma che ha lasciato diversi strascichi al fischio finale, soprattutto sui social, a causa di un arbitraggio che avrebbe danneggiato la nazionale allenata dal ct Walid Regragui. L'arbitro messicano dell'incontro, Cesar Ramos, è stato infatti al centro di accesi dibattiti sui social, complici alcune valutazioni di campo ritentute piuttosto incomprensibili sia dai tifosi francesi che da quelli marocchini. L'episodio incriminato, che ha scatenato feroci polemiche nelle ultime ore, riguarda un potenziale calcio di rigore non concesso al Marocco per un intervento scomposto di Théo Hernandez su Sofiane Boufal. Se alcuni tifosi marocchini si aspettavano la massima punizione, così non è stato per il direttore di gara Ramos che ha deciso di non concedere il rigore a Ziyech e compagni, ammonendo lo stesso Boufal per simulazione. Un altro episodio dubbio riguarda Selim Amallah: il centrocampista dello Standard Liegi è stato strattonato in area francese ma il direttore di gara ha lasciato proseguire il gioco. fischiasse nulla. Due decisioni controverse, quelle prese dall'arbitro messicano, che non sarebbero passate inosservate ai vertici della Federcalcio marocchina.