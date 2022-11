Gakpo e la collezione di Van Gaal

In Olanda hanno realizzato un documentario su Louis Van Gaal: dal liceo cattolico Sint-Nicolaas, quando studiava dai gesuiti, alla panchina della nazionale. Dura due ore. E' stato presentato l’11 aprile al teatro Tuschinski di Amsterdam: un’idea di Geertjan Lassche, giornalista e film-maker di Zwolle. Venti trofei e una certezza: da gennaio farà il nonno. Non cambierà decisione neppure se dovesse vincere un Mondiale che l’Olanda ha perso per tre volte in finale: nel 1974 con il ct Michels, nel 1978 con Happel e nel 2010 con Van Marwijk. Penserà ai nipoti: vuole restituire una centralità alla famiglia, ora che ha 71 anni e ha sconfitto un tumore alla prostata, dopo venticinque sedute di radioterapia. Sarà sostituito da Ronald Koeman. Van Gaal, ex professore di ginnastica, ha trascorso una vita a valorizzare talenti tra Ajax, Barcellona, Bayern e Manchester United: Bergkamp, Winter, Seedorf, Davids, Overmars, Xavi, Iniesta, Alaba e Rashford. Con Michels e Cruijff viene considerato uno dei rivoluzionari della cultura olandese. Ha vinto sette campionati, una Champions, una Coppa Uefa, l’Intercontinentale. Introverso, ruvido, in Germania litigò con Luca Toni. Le sue regole non valgono solo per il 3-4-3 e il 3-4-1-2. Cellulari spenti a tavola, niente ritardi agli allenamenti.