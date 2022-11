Cristiano Ronaldo e il disgustoso gesto in campo, i tifosi: "Cosa ha tirato fuori?"

Nemmeno il tempo di festeggiare la vittoria del suo Portogallo che Cristiano Ronaldo è di nuovo finito nell'occhio del ciclone social. Tutta colpa di alcune immagini diventate ben presto virali che lo mostrano "con le mani in pasta". Ma che cosa è successo in campo durante la sfida contro il Ghana , vinta poi 3-2 dagli uomini di Fernando Santos ? I tifosi sono rimasti inorriditi nel notare un gesto definito a più riprese "disgustoso".

Ronaldo fruga... nei pantaloncini: il gesto durante Portogallo-Ghana

Nel corso del match d'esordio al Mondiale in Qatar, l'ormai ex Manchester United si è infilato la mano nei pantaloncini e ne ha estratto qualcosa. Un biscotto, una galletta, un cracker, chissà... e subito se l'è infilato in bocca senza problemi. Magari un calo di zuccheri, in fin dei conti gli anni passano anche per CR7, ma il web si è scatenato. "Ma cosa ha tirato fuori", si sono chiesti in molti mentre altri hanno commentato con ironia: "Löw sarebbe fiero di Ronaldo"