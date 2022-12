Ronaldo, il brutto gesto mentre il Portogallo festeggia

Cristiano Ronaldo continua a far discutere: dopo la sostituzione nella gara contro la Corea del Sud, le polemiche e la scelta del ct Santos di farlo partire dalla panchina contro la Svizzera (la prima esclusione nel corso del torneo), il fuoriclasse portoghese è stato protagonista di una reazione al termine dell'ottavo di finale contro la nazionale elvetica .

La reazione di Ronaldo

Mentre i suoi compagni di squadra facevano il giro di campo per festeggiare il successo e ringraziare i tifosi, Ronaldo (che aveva salutato tutti velocemente), prendeva la via degli spogliatoi. Una reazione che non è piaciuta e che ha scatenato il web. Le immagini sono state pubblicate sui social da un giornalista portoghese e hanno portato i tifosi portoghesi a criticare l'atteggiamento dell'ex juventino.