"Il Portogallo senza Ronaldo può vincere il Mondiale: c'è un motivo"

LISBONA - Il Portogallo ha festeggiato l’accesso ai quarti di finale della Coppa del Mondo scoprendo nuovi talenti. Nell’ultima partita giocata contro la Svizzera, il ct Santos ha lasciato in panchina diversi uomini di punta tra cui Cristiano Ronaldo. Senza il fuoriclasse, Goncalo Ramos ha segnato una tripletta all’esordio in un Mondiale, mentre sono andati a segno anche Pepe, Raphael Guerreiro e Rafael Leao.

L'assenza di CR7 esalta il collettivo

"Quando non c’è - sottolinea l’ex nazionale portoghese Jose Fonte -il Portogallo gioca più da squadra e questo è stato evidente contro la Svizzera: hanno giocato in modo fluido, senza un solo punto focale, tutti hanno contribuito ed è stato bello da vedere. La presenza in campo di Ronaldo fa sì che i suoi compagni della nazionale debbano inconsapevolmente e automaticamente giocare per lui e dargli sempre la palla. Mentre senza di lui c’è un gioco più corale che esalta le qualità degli altri giocatori, e il Portogallo ha le qualità per farlo in ogni partita".