Figo attacca il ct del Portogallo: "Ronaldo in panchina è inaccettabile"

DOHA (QATAR) - "Lasciare Cristiano Ronaldo in panchina è stato un errore". Così Luis Figo, ex stella del calcio portoghese, critica senza mezzi termini le scelte tecniche del ct Fernando Santos che, nella sfida valevole per i quarti di finale del Mondiale 2022 contro il sorprendente Marocco, ha deciso di lasciare in panchina Cr7 per la seconda gara di fila. Il fuoriclasse lusitano, entrato a gara in corso - al 51' al posto di Ruben Neves - non è riuscito a incidere e così il Portogallo, contro ogni pronostico della vigilia, ha dovuto dire addio al sogno semifinale.