Scommesse sui Mondiali, in lavagna è sfida Lautaro-Morata

Lautaro contro Morata, chi segna di più? Cosa dicono le quote

Per le quote parte favorito il centravanti nerazzurro in forza all’Albiceleste. In questa tipologia di scommessa la sua quota è 1.75 mentre Morata insegue a 1.95.

Dai gol segnati ai tiri in porta: cambia l’oggetto della “sfida” ma i protagonisti restano loro, Lautaro e Morata. Anche in quest’ambito è l’argentino il più appoggiato dai bookie.

La possibilità che sia lui a effettuare più conclusioni verso lo specchio della porta rispetto allo spagnolo si gioca a 1.60. Il segno 2 in questo particolare testa a testa è in lavagna a 2.20.

Morata contro Lautaro ma anche Morata contro Cristiano Ronaldo. Un duello a suon di... gol di testa. Il campione portoghese è nettamente favorito per i bookie (a 1.40), Morata deve rincorrere a quota 2.75.