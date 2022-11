Quote equilibrate in Usa-Galles: statistiche e pronostico

Usa vs Galles, indovina il risultato e vinci i premi in palio!

Partita con poche reti? Scopri il pronostico

La Nazionale americana arriva al Mondiale grazie al terzo posto conquistato nel suo girone di qualificazione. La nazionale a stelle e strisce nella serie di gare disputate per accedere a Qatar 2022 ha segnato la bellezza di 21 gol (soltanto due in meno del Canada capolista), un bottino che ha permesso a McKennie e soci di centrare il successo in 7 incontri su 14 (4 pareggi e 3 sconfitte nelle restanti 7 sfide).

Il Galles, prima di riuscire a conquistare soltanto un punto nelle ultime cinque gare disputate in Nations League, è riuscito a strappare il pass per il Mondiale grazie alla vittoria nello spareggio con l’Ucraina (1-0).

Per le quote il match si preannuncia molto equilibrato. Il segno 1 paga circa 2.60 mentre la vittoria del Galles vale triplo. In una partita così combattuta non si può escludere il segno X al termine di almeno uno dei due tempi di gioco.

Difficilmente una della due Nazionali riuscirà a prendere il sopravvento sull’altra: come pronostico per le scommesse occhio al Multigol 1-2 al 90’ che moltiplica la posta per 1.80.