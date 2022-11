Scommesse Mondiali, Over 2,5 possibile in Argentina-Arabia Saudita

Prima esibizione nel primo Mondiale invernale per l’ Argentina . La nazionale sudamericana si presenta a questo appuntamento come una delle favorite alla vittoria finale e anche il debutto sembra poter far partire Messi e compagni con il piede giusto. La prima delle avversarie è infatti l ’Arabia Saudita che, nonostante i progressi fatti, non ha davvero le carte in regola per poter impensierire l’undici Albiceleste .

Nessun problema per l'Albiceleste



L’Argentina non perde da ben trentasei partite consecutive (amichevoli comprese) e per trovare l’ultimo ko bisogna risalire al 3 luglio del 2019 quando fu sconfitta (0-2) dal Brasile nella semifinale della Copa America.

L’Arabia Saudita, al contrario, non vanta un ruolino di marcia troppo brillante (nelle ultime dodici esibizioni ha battuto, sempre di misura, soltanto Islanda, Macedonia e Australia) collezionando tre sconfitte contro Croazia, Venezuela e Colombia più una lunga serie di pareggi contro avversari non proprio irresistibili. E, parlando di “vittorie di misura”, l’occasione è propizia per mettere in evidenza come l’Arabia Saudita da ben 19 incontri di fila (amichevoli omprese) non faccia altro che regalare sempre l’Under 2,5.

Una tendenza che, carta e avversario alla mano, sembra destinata a concludersi in questo match d’esordio mondiale visto che l’Argentina è un avversario molto diverso da tutti quelli affrontati da un po’ i tempo a questa parte. Il pronostico, infatti, non solo prevede il segno “1” pressoché obbligatorio (magari con i sudamericani già avanti anche a metà incontro) ma anche, e soprattutto, l’Over 2,5 per una combo da 1.60 volte la posta.