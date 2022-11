Mondiali, l'algoritmo del Corriere dello Sport prova la scalata: il primo pronostico

L'algoritmo del Corriere dello Sport propone ai suoi follower una scalata Mondiale. La prima partita di oggi vede affrotnarsi Svizzera e Camerun e Gollo-Predictor propone una giocata non banale.

Il pronosti sul primo match di giornata è X2+Under 3.5 a quota 2,35. La motivazione di Predictor: la Svizzera è una squadra molto quadrata, tecnicamente discreta che però è ai mondiali per il suicidio sportivo italiano e le fisime di Mancini che fa tirare il rigore decisivo all'uomo che negli ultimi 30 giorni ne aveva sbagliati 4 su 5. Il Camerun ha in rosa giocatori di spessore internazionale, probabilmente i giocatori più forti in campo sono nella compagine africana anche se, nell'insieme, la rosa Svizzera è superiore. Partita "bloccatissima" nel primo tempo salvo follie che questo mondiale sta comunque riservando.