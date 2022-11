Pronostico Olanda-Ecuador: 1X2 finale, Multigol e Depay Marcatore

Non è stata una bella Olanda , anzi per la verità è stata piuttosto brutta, povera di idee e anche un po’ fortunata. Ma ha vinto e a van Gaal va bene così. Anche perchè gli Orange hanno infilato il sedicesimo risultato utile consecutivo e sono partiti col piede giusto nel gruppo A del Mondiale . Altri (vedi l’ Argentina di Leo Messi ) sono stati protagonisti di una partenza ben peggiore.

La buona notizia per gli olandesi è il recupero di Memphis Depay, subentrato a una mezzora dal termine del match contro il Senegal. La sua qualità può senza dubbio far bene a una squadra incomprensibilmente troppo sulle sue contro gli africani. Dopo aver rotto il ghiaccio però ecco subito un altro esame per Dumfries e compagni. A Doha la sfida che vale il primo posto contro l’Ecuador, che per non esser da meno rispetto agli arancioni ha liquidato la pratica Qatar con lo stesso risultato: 2-0.

La selezione guidata da Gustavo Alfaro ha fatto festa grazie a una doppietta del veterano Enner Valencia, brindando anche al settimo clean sheet consecutivo.

Cosa dicono le quote. I favori del pronostico vanno all’Olanda, una cui vittoria si gioca a 1.82 mentre il colpaccio dell’Ecuador è proposto mediamente a 4.70.

Occhio a non trascurare l’ipotesi pareggio (reperibile anche fino a 3.60), che porterebbe le due nazionali a braccetto con 4 punti a testa prima dell’ultima giornata della fase a gironi: Olanda-Qatar e Ecuador-Senegal.

Come detto l’Ecuador non subisce gol da sette partite di fila ma prima o poi... L’ipotesi che l’Olanda vada a segno una o due volte (“Multigol Casa 1-2”) è in lavagna a 1.55.

Quanto vale un gol di Depay? E' presto detto. Un gol della stella olandese in qualsiasi momento del match paga 2.50.