Mondiali, Francia-Danimarca: i Bleus pretendono i favori del pronostico

Il Mondiale della Francia era partito malissimo: gol subìto al 9’ dall’ Australia e infortunio, nella stessa azione, di Lucas Hernandez (sostituito alla grande dal fratello Theo ). Una mazzata per tutti o quasi, non per i Bleus di Deschamps . Già nel primo tempo i due gol di Rabiot e Giroud hanno messo le cose a posto, poi nella ripresa è salito in cattedra un maestoso Mbappè (gol e assist per la doppietta di Giroud) che conferma di essere uno dei favoriti per il titolo di Mvp del Mondiale . Insomma, Francia che ha vinto e convinto contro un’Australia ben messa in campo. E la Danimarca ? Lo 0-0 contro la Tunisia ha fatto registrare un deciso passo indietro visto che l’hype intorno alla nazionale di Kasper Hjulmand era abbastanza alta per quanto di buono fatto vedere a Europei, qualificazioni Mondiali e Nations League.

Francia-Danimarca, fai il tuo pronostico

Per le quote più Under che Over

Curiosità statistica. Prima di arenarsi sulle sabbie tunisine la Danimarca non pareggiava (al 90’) da ben quindici partite consecutive. L’ultima volta era accaduto alle semifinali di Euro 2020 contro l’Inghilterra.

Francia che ha dunque indossato l’abito di gala al debutto Mondiale e per quanto fatto vedere contro i Socceroos i Galletti pretendono i favori del pronostico.

Il segno 1 vale 1.78 per Cplay e 1.77 per Better mentre il bookie Begamestar propone il 2 danese a 4.80 contro il 5 previsto da Goldbet.

Tra Under 2,5 e Over i bookie ritengono più probabile il primo esito: pagato 1.70 da Cplay e 1.72 da Goldbet. Difficile ipotizzare un passo falso francese, in sede di pronostico quindi ci vuole la doppia chance 1X come punto di partenza.

Per alzare la quota occorre legare in combo un’opzione a scelta tra l’Under 3,5 (1X+Under 3,5) e il Multigol 2-3 (1X+Multigol 2-3).

Nel primo caso la quota è 1.55, nel secondo si può puntare ad un più sostanzioso 2.30.