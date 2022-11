Belgio-Marocco, il pronostico: Diavoli Rossi favoriti

Belgio-Marocco, fai il tuo pronostico

Marocco a segno? Ecco la quota

Il primo tempo di Belgio-Canada è stato un esempio di quanto strano possa essere il calcio. Canada superiore, impreciso sì dal dischetto (Courtois ha ipnotizzato Davies) ma anche danneggiato da un arbitro quanto meno rivedibile: altri due penalty negati ai canadesi che parevano starci. E sul finale di tempo il guizzo di Batshuayi, decisivo per l'1-0 finale. Tre punti per i Diavoli Rossi in attesa - se mai arriverà - del bel gioco.

Il Marocco invece ha portato anche in Qatar il suo calcio fatto di concretezza: quinta gara di fila senza prendere gol e Croazia anestetizzata. Contro De Bruyne e compagni servirà un po' di coraggio in più anche perché, come ha fatto il Canada, se attaccata la retroguardia belga può andare in difficoltà.

Le quote di Belgio-Marocco vedono favoriti i ragazzi di Martinez, il segno 1 finale paga circa il doppio mentre la vittoria dei Leoni dell'Atlante è offerta mediamente a 3.80.

Il Belgio visto al debutto non ha convinto ma può certamente migliorare nel corso del torneo. Il Marocco può giocarsi le sue carte e magari, chissà, trovare la via del gol.

In sede di pronostico occhio quindi al Multigol Ospite 1-2, ovvero Marocco a segno una o due volte nel match a prescindere dall'esito finale. Tale opzione vale una quota pari a 1.60.