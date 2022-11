Pronostico Brasile-Svizzera, questa Selecao fa paura

Brasile-Svizzera, indovina il risultato e vinci i premi in palio

Un esito dalla quota conveniente



Curiosità. Nel Mondiale del 2018 Brasile-Svizzera finì 1-1 mentre Brasile-Serbia terminò 2-0 esattamente come il fresco precedente di pochi giorni fa.

Impossibile affrontare a viso aperto questo Brasile e una squadra compatta come quella elvetica lo sa bene. Contro la Serbia è stato decisivo l'uomo di punta meno reclamizzato, Richarlison (doppietta). Non solo lui, però: tante giocate funamboliche, due pali e un crescendo di occasioni propiziate dall'entusiasmo della squadra e dalla spinta della Torcida sugli spalti.

Per le quote (e non solo) la vittoria del Brasile non è in discussione. Il pronostico è Over 1,5 Casa più Under 1,5 Ospite: la quota, 1.75, è anche piuttosto conveniente.