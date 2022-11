Pronostico Portogallo-Uruguay, le statistiche dicono...

Portogallo primo con tre punti, Uruguay a quota uno dopo il pareggio con la Corea del Sud. Le due nazionali si sfidano lunedì sera a Lusail nella seconda giornata della fase a gironi. Nel 2018, invece, al Mondiale di Russia il confronto era valevole per gli ottavi di finale: finì 2-1 per la Celeste con doppietta di Cavani.

Portogallo-Uruguay, fai il tuo pronostico

Portogallo favorito, si parte dalla doppia 1X

Lo 0-0 contro la Sud Corea ha fatto registrare l'ottavo No Goal di fila per l'Uruguay, fermo al doppio palo colpito contro gli asiatici. Il Portogallo ha ritrovato l'esito Goal (3-2 col Ghana) dopo una serie di sei No Goal in successione.

Dalle statistiche quindi un'indicazione importante: il No Goal per la cronaca si gioca a 1.80 mentre la vittoria del Portogallo di Ronaldo, favorito in questa sfida, paga 1.90.

Per quanto visto al debutto le individualità dei lusitani sembrano poter fare la differenza, la Celeste ha elementi interessanti come Nunez e Valverde (oltre ai veterani Cavani e Suarez) che però rischiano l'appannamento a causa dell'atteggiamento troppo rinunciatario della loro squadra.

Il pronostico può prevedere una doppia chance 1X con l'Under 3,5 a corredo.