Mondiali, Ecuador-Senegal: primo tempo bloccato? Scopri il pronostico

Ecuador-Senegal, fai il tuo pronostico

I consigli: primo tempo e una combo

I sudamericani sono tornati a subìre gol dopo sette partite ma sempre nel segno dell’Under 2,5: se ne contano adesso nove di fila.

Il Senegal ha fatto il suo dovere contro il Qatar ma la classifica impone agli africani di vincere o, in caso di pareggio, sperare in un ko dell’Olanda con uno scarto tale che permetta ai Leoni della Teranga di far registrare una miglior differenza reti rispetto agli Orange.

In questo Mondiale si sono viste molte partite bloccate nel primo tempo. Da provare l’X al riposo, che vale doppio, oppure oppure la combo Under 1,5 1° tempo+Over 0,5 2° tempo a quota 1.65.