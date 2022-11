Pronostico Ghana-Uruguay, quote favorevoli alla Celeste

Tempo di verdetti anche nel gruppo H dei Mondiali. Il Portogallo ha già un posto prenotato per gli ottavi, per il secondo sono in corsa Ghana (3 punti), Corea del Sud e Uruguay, ferme a un punto. Nella terza giornata la Celeste affronta il Ghana del talentuoso Kudus, match winner contro gli asiatici. Partita che Cavani e compagni devono vincere per (Corea permettendo) qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta.