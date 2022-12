Pronostici Mondiali, Olanda-Usa: per loro finora sempre Under 2,5

Olanda-Usa, indovina il risultato e vinci i premi in palio!

Statistiche e consigli per le scommesse

Dunque, ancora ottavi per gli Orange dopo quelli disputati la scorsa estate agli Europei contro la Repubblica Ceca. In quell’occasione andò male a Depay e compagni, sconfitti per 2-0. Quella è stata l’ultima sconfitta rimediata dagli olandesi e anche l’ultima gara di De Boer da ct sulla panchina dei Tulipani. Poi è arrivato van Gaal e l’Olanda non ha più perso: computo aggiornato, dopo il 2-0 al Qatar, a 13 vittorie e 5 pareggi.

Di fronte gli Stati Uniti di Berhalter, premiati con gli ottavi per una fase a gironi senza squilli ma giudiziosa. Capitalizzati al massimo i gol di Weah e Pulisic, gli uomini di maggior talento: due gol fatti e uno al passivo, incassato oltretutto su rigore contro il Galles.

Tornando all’Olanda il dato più positivo riguarda lo splendore della stellina Gakpò, autore dei tre gol che hanno puntualmente sbloccato le partite della sua nazionale al Mondiale. Il gioco però non ha convinto ed è da vedere se questo “badare al risparmio” sia dettato da una necessità di gestirsi in vista del prosieguo del torneo o da oggettive lacune: contro il Senegal, in particolar modo, Dumfries e compagni hanno sofferto più del dovuto.

Le due nazionali portano con sè agli ottavi un triplo Under 2,5, nel caso dell’Olanda caratterizzato dalla somma gol 2. Il primo spunto per le scommesse è proprio questo: massimo due reti al 90’. Da tener presente che le due selezioni non hanno mai subìto gol nella prima frazione.

L’X primo tempo è un’opzione che vale circa 2 volte la posta, quota che sale a 2.50 in caso di risultato esatto 0-0 all'intervallo.