Pronostico Argentina-Australia, quote ok per Messi e compagni

Argentina-Australia, dentro o fuori: fai il tuo pronostico

Combo 1 + No Goal: ecco quanto paga

L’Albiceleste di Scaloni ha commesso il passo falso ( 1-2 contro l’Arabia Saudita) quando ancora aveva il tempo per rimediare. Poi il suo Mondiale è andato in crescendo: dopo aver battuto il Messico senza brillare, un altro 2-0 alla Polonia decisamente più convincente dal punto di vista della prestazione.

Argentina dunque ritrovata ma che non deve sottovalutare l’Australia di Arnold. Una nazionale che ha sbloccato i tre match fin qui disputati in Qatar, con tre marcatori diversi. Due gol segnati in tre partite e sei punti conquistati. Meglio di così i Socceroos non potevano fare.

Adesso però arriva lo scoglio più duro, o meglio, un altro scoglio duro: contro la Francia, avversario qualitativamente superiore, la differenza di valori tecnici alla lunga si è vista tutta.

Le premesse per una comoda vittoria dell’Albiceleste sembrano esserci tutte. Il segno 1 al 90’ paga soltanto 1.20, i bookie ritengono più probabile l’Over 2,5 (a 1.70) rispetto ad un Under 2,5 da circa 2 volte la posta.

Il consiglio è di orientarsi su una tipologia di scommessa “combo”, ad esempio l’1 più No Goal in lavagna a 1.60.