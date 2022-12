Semifinali Mondiali 2022, il pronostico di Argentina-Croazia

Il derby sudamericano Argentina-Brasile in semifinale non si farà. La Croazia è più che mai dentro al Mondiale e come quattro anni fa in Russia sta avanzando di rigore verso la finalissima. Di fronte avrà l'Argentina di Messi che sempre al termine dei tiri dagli undici metri ha eliminato un'ottima Olanda.

Argentina-Croazia, fai il tuo pronostico sulla semifinale del Mondiale

Quante reti al 90'? Ecco il consiglio per le scommesse

La Croazia sembrava destinata a soccombere contro il Brasile di Neymar e invece ha sfoderato (specie nel primo tempo) un'ottima prestazione. Un monito per l'Argentina che già contro l'Australia aveva scherzato col fuoco, per poi subire addirittura due gol nell'incandescente finale con l'Olanda.

Le fortune dell'Argentina al Mondiale le sta facendo soprattutto Messi con gol e assist visionari (vedi quello per Molina nei quarti). La Croazia è nel genio eterno di Modric, nei guizzi di Perisic e, nei momenti drammatici, basta giocarsi il jolly Livakovic. L'estremo difensore con le sue parate sta trascinando la sua squadra e allo stesso tempo scalando posizioni nella scommessa sul miglior portiere del Mondiale.

Nella prima semifinale del Mondiale dunque può succedere di tutto, le emozioni sono garantite. L'Argentina parte con i favori del pronostico per la vittoria al 90', il segno 1 vale circa 1.90 mentre il 2 della Croazia spinge la quota fino a 5.

Finora l'Albiceleste ha segnato uno o due gol in ciascuna delle cinque partite del Mondiale: l'opzione corrispondente è Multigol Casa 1-2.

Per le quote è una partita da Under 2,5 (a 1.50), esito centrato ben quattro volte dalla Croazia in questo Mondiale. Partita che in effetti si preannuncia combattuta e con poche reti: occhio al Multigol 1-2 al 90', in lavagna a 1.80.