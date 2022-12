Scommesse speciali Mondiali: quanto pagano le doppiette di Messi e Mbappé

Mancano soltanto due partite al termine del Mondiale di calcio. La prima, Croazia-Marocco , va in scena al " Khalifa International Stadium " e mette in palio il terzo posto mentre la seconda, ovvero la finale tra Argentina e Francia , si gioca al " Lusail Iconic Stadium ".

Fai ora i tuoi pronostici!

Non solo "1X2", ecco le quote speciali delle due finali

Per Croazia-Marocco i bookie si sono letteralmente scatenati aprendo il gioco su numerose tipologie di scommesse. Le due nazionali finora non hanno potuto beneficiare di un calcio di rigore nel loro percorso. L’ipotesi che venga fischiato un penalty nei 90’ regolamentari vale triplo mentre la quota schizza a 25 se l’arbitro assegnerà il rigore decisivo dopo l’85’ minuto.

Per non farsi mancare nulla ecco spuntare l’ipotesi “Si va ai rigori e calcia un portiere”. Una giocata da ben 65 volte la posta. In caso di penalty per la Croazia il maggiore indiziato a presentarsi sul dischetto del rigore dovrebbe essere con ogni probabilità il numero “10”. La possibilità che Modric segni un gol in questo match moltiplica per cinque una qualsiasi puntata.

Nella finalissima Argentina-Francia i riflettori sono tutti puntati su Lionel Messi e Kylian Mbappé. I due giocatori di proprietà del Psg hanno segnato entrambi 5 gol in questo torneo. Quest'ultima sfida quindi decreterà anche il nome del capocannoniere del Mondiale. Un gol della "Pulce" paga mediamente 2.75 (a 10.50 una sua possibile doppietta), alla stessa quota si gioca anche un sigillo o un'eventuale doppietta di Kylian Mbappé.